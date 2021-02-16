Samsun'da ekolojik yaşam gönüllüleri sokak hayvanları için kulübe yaptı

Samsun'da ekolojik yaşam gönüllüleri, topladıkları tahtaları sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtuluş Yolu'nun 38 kilometrelik kısmına 32 ayrı noktaya sokak hayvanları için kulübe yerleştirdiklerini söyledi.

Havaların hızla soğuduğunu bölgede yoğun kar yağışı olduğunu dile getiren Subaşı, "Yılanlıdere mevkisinde oluşturduğumuz Boncuk Kasabası'nın ardından doğadaki köpekler için de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bugüne kadar 152 kulübe yaptık. Bugün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde takip ettiği Kurtuluş Yolu üzerine kulübe yerleştirdik." dedi.

Subaşı, sokak hayvanları için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek daha fazla cana yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş