Samsun'da ekmeğe yüzde 25 zam

Samsun'da kilosu 5 lira olan ekmek 6,25 liraya yükseltildi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, kilogramı 5 liradan satılan ekmeğin bugünden itibaren kilogramının 6,25 liraya çıkarıldığını açıkladı. Ekmeğin gramajının 300'den 200'e, fiyatının ise 1,5 liradan 1,25 liraya düştüğünü belirten Yiğit, "70 liraya aldığımız un, geçen yıl ağustos ayında yaklaşık 125 liraya kadar çıktı. Devletimizin aldığı önlemler neticesinde bu fiyatlar 100 lira civarına kadar geriledi. Bu süreçte esnaftan da bir takım fedakarlıklar istendi ve '2019 yılına kadar bu zammı yapmayın' denildi. Bu konuda duyarlı kaldığımızı düşünüyorum. Devletimizin her zaman yanındayız. Yılbaşı itibariyle Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilimizde ekmeğin kilogramı 5 liraya satılırken kilogramını 6,25 liraya satan iller de vardı. Ama Samsun Fırıncılar Odası olarak biz bunu seçimler sonrasına bıraktık. Seçimler bittikten sonra da tepki almamak için Ramazan ayının da geçmesini bekledik. Şu anda uygulanan fiyatlar Ticaret Bakanlığının tasarrufundadır. Onlar uygun gördüğü zaman uygulamaya sokuyoruz" dedi.

"Ekmeğin kilogramı 6,25 liraya çıktı"

10 Haziran 2019 tarihinden itibaren uygulanan ekmek fiyatlarını açıklayan Yiğit, "300 gram ekmek 1,5 liraya, kilogramı ise 5 liraya satılıyordu. Bugünden itibaren ise 200 gram ekmek 1,25 lira oldu. Ekmeğin kilogramı da 6,25 liraya çıktı" diye konuştu.

"Ne anladık bu işten"

Vatandaşlar ise zamma tepki göstererek, "Ne anladık bu işten. Fiyatı düşüyor ama gramaj da düşüyor. Sofradaki ekmek 2 dilim daha azaldı. Fiyatın düşmesi fark etmiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA