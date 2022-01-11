Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde denize devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde denize devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.

Y.Ö. (25) idaresindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolunda denize devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Y.Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

 Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title