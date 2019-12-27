Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı

27.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:51

SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir saatte 4 farklı eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açıp 4 kişiyi yaralayan 3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yan yana bulunan 2 eğlence mekanına doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler, bir süre sonra Denizevleri Mahallesi'ndeki bir gece kulübü önünde de pompalı tüfekle ateş etti. Son olarak İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına doğru ateş açan şüpheliler, kaçtı. Bir saat içinde gerçekleşen olaylarda, gece kulüplerinin önlerinde bulunan Kadir T., Batuhan Ç., Elgün H. ve Yiğithan G., silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine eğlence mekanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAROlaylarla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin F.K., A.K. ve G.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, polisin yaptığı çalışmayla bulundu. Otomobil sürücüsü G.Ç. gözaltına alındı. G.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda başka bir araca geçip, kaçtıkları tespit edilen F.K., A.K. de yakalandı.

3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA