Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalanan S.İ.Ş. (25) ile Ö.B.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı bir eğlence mekanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, iş yerinin kundaklandığı belirlenmiş, şüpheliler Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek