Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor

Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanının kundaklandığı iddiasıyla iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanının kundaklandığı iddiasıyla iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı bir eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada iş yerinin kundaklandığı bulgusuna ulaştı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, belirledikleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde, koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü. Bu iş yerinin isim değişikliğine gidilerek yarın açılışının yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:29:13. #1.15#

title