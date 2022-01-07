Samsun'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ankara'dan iş için Samsun'a gelen F.B. (28), B.N. (28) ile M.Y. (34), gece yarısı Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir eğlence mekanına gitti.

İlerleyen saatlerde 3 arkadaşla yan masada oturan Ç.M.S. (20) ve B.S. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.B, bira şişesini Ç.M.S'ye atarak kafasından yaraladı, F.B, B.N. ile M.Y. ise bıçakla yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler Ç.M.S. ve B.S, Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılardan B.S. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Ç.M.S ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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