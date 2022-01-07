Samsun'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Samsun'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ankara'dan iş için Samsun'a gelen F.B. (28), B.N. (28) ile M.Y. (34), gece yarısı Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına gitti.

İlerleyen saatlerde 3 arkadaş ile yan masada oturan Ç.M.S. (20) ve B.S. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.B, bira şişesini Ç.M.S'ye atarak kafasından yaraladı, F.B, B.N. ile M.Y. ise bıçakla yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler Ç.M.S. ve B.S, Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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