Samsun'da eğitimin kalitesini artıracak ve kamu tasarrufu sağlayacak projeler tanıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimin kalitesini artıracak ve kamu tasarrufu sağlayacak Benim Okulum, Kardeş Okul ve İmece projelerinin tanıtımı yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje bazlı çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

Dağlı, projelerin okul bazlı olduğunu, eğitimcilere ayrı bir yük getirmeyeceğini ifade ederek, "Benim Okulum, Kardeş Okul ve İmece projelerinin müdürlerimizin önderliğinde başaralı olacağına inanıyorum. Benim Okulum Projesi okullarımızda eğitim ve öğretimle ilgili hem eğitim materyalleri hem fiziki çevrenin iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi bazlı. Fiziki iyileştirmenin yanı sıra kodlama atölyeleri, satranç, akıl ve zeka sınıfları, hobi atölyeleri kurulması hedeflenerek çocukların her alanda yetişmesi amaçlanıyor. Bu da fiziki imkanlar ve çevreyle başlıyor. Bu manada Benim Okulum Projesi'ni gerçekten önemsiyoruz." diye konuştu.

Kardeş Okul Projesi'nin ise kurumlar arasında yardım yapma projesi olmadığını, amaçlananın okullar arasında işbirliğini artırmak olduğunu ifade eden Dağlı, "Tecrübeyi paylaşmak, teknik imkanları bir araya getirmek suretiyle bir şeyler yapmak. İki okulun kardeş okul birlikteliği oluşturmak suretiyle bir sinerji içinde TEKNOFEST'te bir yarışmaya katılması örneğin. Bunların hepsi Kardeş Okul Projesi içinde yapılabilir." ifadesinde bulundu.

Dağlı, İmece Projesi'nin ise okul ve tüm kamu kurumları arasında malzeme paylaşımı yapılarak tasarruf sağlayacak bir proje olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz hiçbir şeyi israf etmemeliyiz. Okulumuz için fazla olan malzeme başka bir kurum çok önemli bir gereksinim olabilir, o kurumun işine yarayabilir. Tüm malzemelerimizi ihtiyacı olan kurumlara aktarmak suretiyle herkesin işine yarar bir durum oluşturmak istiyoruz."

Vali Dağlı, yeni bir kitap okuma projesiyle de öğretmenlerin yüksek lisans yapmasına yönelik çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de kalite ve vizyon merkezli hedeflerin ancak çağa uygun yaklaşımlarla elde edileceğine inandıklarını söyledi.

Eğitim ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamak için proje odaklı bir çalışma stratejisi oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirten Yiğit, bu anlayışla ilde bugüne kadar uygulanan tüm projelerin öğrencilere büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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