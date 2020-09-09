Samsun'da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok
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Samsun'da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok

Samsun'da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok EBA öğrencilerin kapısına önüne kadar gidiyor Kırsal mahalledeki çocuklara EBA Mobil Destek Aracı Samsun'un farklı mahallerine kurulan EBA Mobil Destek Araçları ile teknik donanıma veya internete sahip olmayan öğrencilere okulda gibi...

09.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:53

Samsun'da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok

EBA öğrencilerin kapısına önüne kadar gidiyor

Kırsal mahalledeki çocuklara EBA Mobil Destek Aracı

SAMSUN - Samsun'un farklı mahallerine kurulan EBA Mobil Destek Araçları ile teknik donanıma veya internete sahip olmayan öğrencilere okulda gibi eğitim veriliyor.

2020 -2021 eğitim-öğretim sezonu uzaktan eğitimle başladı. 31 Ağustos itibarıyla öğrenciler evlerinde bulunan teknik cihazlarla görüntülü şekilde derslere girmeye başladı. Samsun'da ise interneti veya teknik cihazı olmayan bazı kırsal mahallelerde EBA Mobil Destek Araçları hizmet veriyor. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tespit edilen mahallere giden EBA Mobil Destek Araçları öğrencilerin eğitimden geri kalmalarını önlüyor. Gidilen mahallerde çocuklara tabletler dağıtılıyor. Gerekli olan internet sağlanması sonucunda öğrenciler kolayca EBA'ya giriyor. Ayrıca görevli öğretmenler çocuklara eğitici oyunlar oynatarak gelişmelerine katkı sağlıyor.

Samsun'da düzenlen etkinlikte EBA Mobil Destek Aracı, Çarşamba'nın Kumköy Mahallesi'ndeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılmasını sağladı. Dağıtılan tabletler ile öğrenciler EBA'ya girdi, ders dinledi. Görevli öğretmenler ise Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden Kumköy'e gelen mevsimlik tarım işçisi çocuklara eğitici ve öğretici oyunlar oynattı. Eğlenceli vakit geçiren öğrencilere daha sonra Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir hediyelerini takdim etti.

"Eğitim çocuk için ihmal edilemez ve ertelenemez"

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Müdür Mustafa Özdemir, "Mart ayından itibaren tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Ancak biz bunu bir ara olarak görmüyoruz. Eğitimin şekli değişti. Çocukların bulunduğu yere öğretmenlerimizi göndererek veya ekran arkasında öğrencileri öğretmenlerle buluşturarak eğitime devam ediyoruz. Eğitim çocuk için ihmal edilemez ve ertelenemez. Her şartta biz eğitimciler olarak bu görevi çocuklara sunmak zorundayız. Bu bağlamda Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızı EBA destek noktası haline getirdik. Okullarımızın tüm bilgisayarları çocuklarımızın hizmetindedir. Bunu çeşitlendirerek Mobil EBA Destek Aracımızla da çocuklarımızın bulundukları yere interneti, bilgisayarı, tableti taşıyarak çocuklarımızın öğrenme hevesini artırmayı hedefledik" dedi.

Samsun'da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok

Kaynak: İHA

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