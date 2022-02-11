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Samsun'da e-ticaret zirvesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Samsun'da e-ticaret zirvesi

Samsun'da organize edilen "KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi", 12 Şubat Cumartesi günü Atakum'da yapılacak.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da organize edilen "KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi", 12 Şubat Cumartesi günü Atakum'da yapılacak.

Samsun'da e-ticaretle ilgilenen işletmeler ve girişimcileri hedef alarak onlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Samsun KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi 2022" etkinliği, 12 Şubat Cumartesi günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Alanında uzman isimler katılıyor

Profesyonel SEO eğitmeni Ayhan Karaman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Strateji Uzmanı Berna Nur İşçimen, dijital pazarlama uzmanı Caner Sağır ve bir eğitim kurumunda kurucu olan Necmettin Türkekul gibi kendi alanında uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlik, saat 13.00'te başlayacak.

Etkinlikte konuşmacılar, 'Sosyal Medya Stratejileri', 'E-Ticarette Pazarlama', 'Firmamızı Marka Nasıl Yapabiliriz' gibi konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, E ticaret, Samsun, Ekonomi, Haberler

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