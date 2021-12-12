Samsun'da düzenlenen Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 13-14 Yaş Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da sona erdi.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 13-14 Yaş Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da sona erdi.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 53 kulüp, 178 yarışmacı ve 64 antrenör katıldı.
Şampiyonanın son gününde makaralı ve klasik yayda sporcular, bireysel atışlarda altın madalya için yarıştı.
Klasik yayda erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu Faruk Topuz, kadınlarda ise Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Elifsu Çalı altın madalyanın sahibi oldu.
Makaralı yayda erkeklerde Vedat Erbay Spor Akademisi sporcusu Orkan Kabakçı, kadınlarda ise Demka Okçuluk sporcusu Defne Yavuz birinciliği elde etti.