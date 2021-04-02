Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen otomobili ilçe merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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