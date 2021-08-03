Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli kontrol
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli kontrol

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli kontrol
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu H.A.H, A.A.A. ve A.A.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da 2 Ağustos'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmış, adreste çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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