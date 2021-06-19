Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında takip edilen bir aracı Zeytinlik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi, araçtaki O.U.K. ve G.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde de arama yapan ekipler, 51,27 gram sentetik uyuşturucu, 2,34 gram esrar, hassas cep terazi, uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi.

İkamette bulunan E.Ç. isimli kadın da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U.K. ve G.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek