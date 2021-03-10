Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 821 sentetik ecza hap, 177,60 gram sentetik uyuşturucu, 20,21 gram esrar, bir miktar kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyete götürüldü.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda da M.B. ve B.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 6 pakette 135,13 gram esrar, 88 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1090 lira ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek