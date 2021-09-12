Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.A, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 110 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Hasköy Mahallesi'nde ise irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen A.C'yi takip eden ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde üzerindeki 19,99 gram metamfetamin ile yakaladı.

Yeni Mahallesi'nde 3 Eylül'de ele geçirilen 1540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram sentetik uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.Y, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.K'yi takibe alan ekipler, zanlının Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bir kişide 3,69 gram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma kapsamında E.K'yi yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Dört şüpheli de gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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