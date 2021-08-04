Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı'nda uyuşturucu şüphelileri E.E. isimli kadın ile Y.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen B.Ş.Ö'yü Aziziye Caddesi üzerinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1785 lira buldu.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek