Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları M.M. ve B.K'nin üst aramasında, 267,9 gram sentetik uyuşturucu, 4 plastik şişe içinde 560 mililitre aseton, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Soruşturmayı sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait ikametlerde yaptıkları aramalarda, 7 gram sentetik uyuşturucu buldu. M.M. ve B.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince de İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, O.U'nun bulunduğu araçta 2 bin 800 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından O.U. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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