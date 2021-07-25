Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen M.E'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 20 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 850 lira ele geçirdi.
İlkadım ilçesi Yasardoğu Mahallesi'nde şüpheli F.K'nin adresinde, 110 uyuşturucu hap ve 140 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.
Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde M.S'nin adresinde bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek