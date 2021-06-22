Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, zanlının üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5,41 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Aynı mahallede irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edilen Ö.K'yi de yakalayan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 56,43 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapan Y.G'nin ikametinde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 305,84 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:31:07. #1.15#

title