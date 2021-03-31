Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve Salıpazarı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 202,5 gram esrar, 284 kapsül sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu hap, 0,23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek