Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.C, E.A, M,C. ve E.M'nin adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden E.C'nin ikametinde bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi, 2 uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 970 lira ele geçirildi.

Zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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