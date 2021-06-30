Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 0,33 gram sentetik uyuşturucu, 1,69 gram esrar, 11,51 gram metamfetamin, 54 kapsül sentetik ecza hap, hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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