Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan B.H. ve M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan biri savcılıktan, 2'si ise adli kontrol şartıyla hakimlikçe salıverildi.

Kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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