Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 756 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 756 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.Ö'nün ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 7 bin 756 sentetik ecza hapı buldu.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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