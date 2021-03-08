Samsun'da düzenlenen "şok uygulamada" 74 aranan şahıs yakalandı
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Samsun'da düzenlenen "şok uygulamada" 74 aranan şahıs yakalandı

08.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:22
Samsun'da düzenlenen

Samsun Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "şok uygulamada" 74 aranan şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "şok uygulamada" 74 aranan şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüklerince "şok uygulama" yapıldı.

Uygulamada 32 bin 554 kişi, 7 bin 1 araç ve 1015 iş yeri kontrol edildi, aranan 74 kişi yakalandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 172 kişiye 91 bin 311 lira idari işlem yapılan uygulamada, 26 kişiye adli, 41 araca ise 57 bin 159 lira cezai işlem yapıldı, bir araç trafikten men edildi

Uygulamada, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 45 delici/kesici alet, 17,32 gram kenevir tohumu, 1,53 gram esrar, 95,08 gram sentetik uyuşturucu,105 sentetik hap ile 557 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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