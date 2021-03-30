Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve ilçelerinde yapılan çalışma sonucu meslekten ihraç edilmiş 3 emniyet mensubu ile 2 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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