Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı
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Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Güncel

Samsun'da duygulandıran görüntüler.

Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı

SAMSUN - Samsun'da bir köpeğin kazada telef olan diğer köpeğin yanına yatarak bekleyip ayrılmaması görenleri duygulandırdı.

Olay, Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan bir köpeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ayrımının kenarına savrulan köpek telef oldu. Bir başka köpek ise ölen köpeğin yanına gelip adeta onun kalkmasını bekledi. Saatlerce ölen kepeğin yanında bekleyen diğer köpeğin vefası dikkat çekti.

Köpeğin ölen diğer köpeğin başında beklediğini gören Sedat Başar, "Saatlerdir başında bekliyor. Kalkmadı. Masaj yapıyor. Havlıyor. Bu bir vefadır. Bu insanlara örnek olması gereken bir şeydir. İnsanların bunu anlaması lazım. Hayvan da bile vefa var, merhamet var. Bazı insanlarda yok bu merhamet" dedi.

Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı
Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı
Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı
Samsun'da duygulandıran görüntüler...Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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