Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracın devrilmesi sonucu yaralandı.
11.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:58
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracın devrilmesi sonucu yaralandı.
İddiaya göre, S.K. (23), idaresindeki 55 RM 611 plakalı minibüs ile Kavakdibi mevkisinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
Bir süre sonra aracın devrilmesi sonucu yaralanan S.K, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA