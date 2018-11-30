Samsun'da "Dünya Müzikleri" Konseri Verilecek

"Con Fuoco" müzik grubu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, dünya müziklerinden eserlerin seslendirileceği konserde Samsunlu sanatseverler ile buluşacak.

İki bölümden oluşacak konserde, Anadolu'dan Kafkasya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya birçok kültüre ait müzikler, sanatçıların yorumuyla sunulacak.

ADOB solist sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu ve mezzo-soprano Ferda Yetişer'in yorumlayacağı eserlere piyanist Malahat İsmayilova, Con Fuoco piyonolu quintet grubu üyeleri, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özge Erdem ile Aslı Gültekin, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı Çise Korkmaz ve Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Yeliz Özkaya enstrümanlarıyla eşlik edecek.

Türkü, tango ve etnik müziklerin yanı sıra ünlü operalardan sevilen arya ve düetlerin seslendirileceği konser, yarın akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesi'nde izlenebilecek.