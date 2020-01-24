Samsun'da Dünya Gümrük Günü kutlandı

24.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:24

Samsun'da, "Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, kurum müdürleri ve teşkilat mensuplarıyla Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başaran, burada yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün, Türkiye'nin 1953 yılında üye olduğu Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl üye ülkelerde kutlandığını söyledi.

Her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanılan bu günün bu yılki temasının "İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler" olarak belirlendiğini anlatan Başaran, "Bölge Müdürlüğümüz, Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 gümrük, 1 kaçak istihbarat müdürlüğü, 1 tasfiye işletme müdürlüğü ve 2 ticaret denetmenliği grup başkanlığı olmak üzere 12 idare ve 354 personel ile görevini sürdürüyor." dedi.

Orta Karadeniz Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak Samsun ve Karadeniz Bölgesi girişimcisine, iş dünyasına ve ihracatçısına her konuda destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Başaran, "Bölge Müdürlüğümüzün dış ticaret hacminin yüzde 92 bağlantısı Samsun Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında Samsun gümrüğünden 1 milyar 324 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 183 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl verileri dikkate alındığında ihracatta yüzde 24,5 artış, ithalatta ise yüzde 14 düşüş gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Daha sonra Dünya Gümrük Günü anısına Başaran ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA