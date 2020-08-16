Samsun'da düğün, kına gecesi ve nişan etkinliklerinde korona virüs denetimleri
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Samsun'da düğün, kına gecesi ve nişan etkinliklerinde korona virüs denetimleri

Samsun'da düğün, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklerinde korona virüs denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.

Samsun'da düğün, kına gecesi ve nişan etkinliklerinde korona virüs denetimleri
16.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:26

Samsun'da düğün, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklerinde korona virüs denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.

Samsun'da halkın hassasiyeti ve alınan tedbirlerle salgının yayılma hızının düşmesi, bunun sonucunda vaka sayısının azalması ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, bir takım kısıtlamalar kademeli olarak esnetilmiş veya kaldırılmış olup, ilde gerçekleştirilecek düğün törenlerinin de, bu kapsamda 01/07/2020 tarihinden itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kurallar doğrultusunda tekrar yapılabilmesine karar verilmişti.

Ancak gelinen noktada son zamanlarda sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu olarak vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkardı.

Bu amaçla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilde düzenlenecek düğün törenlerinde vaka artış hızını kontrol altına almak ve yeni vakaları engellemek amacıyla; düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılmasına, gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütnamenin (fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması vb.) tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilmesine, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi.

Ayrıca, ilde mahalli özellikler de dikkate alınarak 10: 00-23: 00 saatleri arasında ve 2 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine izin verilen düğün, kına gecesi, nişan, sünnet düğünü, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye ve mevlit başta olmak üzere vatandaşlarımızın toplu olarak bulunacağı öngörülen diğer faaliyetlerde yapılacak yemek ve ikramlar da yasaklandı.

Bu kapsamda yetkili kuruluşlar tarafından il genelindeki bu tür organizasyonlar sıkı bir şekilde denetlenmeye devam edildiği, başlama ve bitiş saatleri, maske, mesafe, masa düzeni ve mesafeleri, masalarda el dezenfektanı bulundurulması, hijyen kuralları, organizasyona katılan misafirlerin salon girişinde ateş ölçümü gibi korona virüs tedbirleri yerinde kontrol ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, düğün, kına gecesi ve nişan gibi törenlerdeki mutluluğu acıya dönüştürmemek için korona virüsle mücadele tedbirlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini ifade ederek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi bu salgından korumak için en etkili tedbirler olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi sona ermedi, lütfen rehavete kapılmayalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla yürüttüğümüz denetlemelerdeki öncelikli hedefimiz de korona virüsle mücadeleye karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak ve mücadelenin devam ettiğini vatandaşlarımıza hatırlatmaktır. Hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlığımız için kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyor, dünya evine giren bütün çiftlerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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