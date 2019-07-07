Samsun'da düğün dönüşü kaza: 16 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'de katıldıkları düğünden dönenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, eski hastane kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Terme, Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA