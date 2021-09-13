Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı

Samsun'da düğünden çıkan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı.

Samsun'da düğünden çıkan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı.

Merkez İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir düğün salonunda başlayan tartışmanın ardından iki grup arasında Yavuz Selim Caddesi'nde kavga çıktı.

Bölgeye sevk edilen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek grubu ayırdı.

Kavgada S.S. (16) bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Bakan Gül'den 'sosyal medya' açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız

Bakan Gül'den "sosyal medya" açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Vahap Seçer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Kylie Jenner
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ozan Tufan Arda Turan Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:23:38. #1.17#