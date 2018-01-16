Samsun'da DSİ Yatırımları

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Samsun'un Terme ilçesinde yüzde 65'i tamamlanan Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisinde 1,5 milyon metreküp sedde alanı içinde 10 milyon metreküp su toplanacağını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, son 15 yılda Samsun'da 8 baraj inşa edilerek 443 bin 890 dekar arazinin sulamaya açıldığını, çiftçilere yıllık 161 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını belirtti.

Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için bütün havzayı ele alarak çalıştıklarını vurgulayan Acu, son 15 yılda inşa edilen 98 taşkın koruma tesisiyle Samsun şehir merkezi, 106 meskun mahal ve 27 bin 555 dekar araziyi taşkından koruduklarını, 24 taşkın koruma tesisinin çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade etti.

Terme ilçesinde "Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İnşaatı" çalışmalarının hızla devam ettiğini, proje ile Terme'de sel ve taşkın sorununun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildiren Acu, şunları aktardı:

"Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje. Proje kapsamında, Terme ilçesi Köybucağı mevkisinde yapılan Taşkın Öteleme ve Depolama havuzu, 1,5 milyon metreküp sedde alanı içinde 10 milyon metreküp su toplayacak. Yüksek yağışlı günlerde 8 saat su depolayabilecek Taşkın Öteleme ve Depolama havuzu ilçeye taşkın suyunun direk gelmesini engelleyecek. Proje, yüzde 65 oranında tamamlanmış durumdadır."

Sulama projeleri

Samsun'un, Karadeniz'in verimli zirai arazilerine sahip bir il olduğuna işaret eden Acu, Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması tamamlandığında toplam 167 bin 640 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını, bu alanın 122 bin 640 dekarlık kısmının sulamaya açıldığını, 2012 yılında hizmete alınan Bafra Ovası Sulaması 1. kısım ile de 132 bin 300 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirtti.

Vezirköprü Barajı'nı 2005 yılında hizmete aldıklarını, 109 bin 280 dekar zirai alanın sulanmasının planlandığını, bunun 79 bin 640 dekarının şu anda sulandığını anımsatan Acu, kalan kısmın da inşaat çalışmalarına başlandığını aktardı.

Samsun'a Vezirköprü Barajı'nın haricinde 7 baraj daha inşa ettiklerini bildiren Acu, şunları kaydetti:

"Bunlardan sadece Derinöz Barajı 41 bin 240 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ondokuzmayıs ve Bafra ilçeleri ile yörede bulunan 4 beldenin içme ve kullanma suyunu temin edecek ve 76 bin 730 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek Ondokuzmayıs Barajı'nın inşaat çalışmaları tamamlanmış olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde açılışı yapılmıştır. Ladik ilçesinde bir baraj inşaatı devam etmektedir. Fındıcak Barajı'nda yüzde 67 nispetinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Salıpazarı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Salıpazarı Barajı'nın temelden yüksekliği 68,6 metre olacaktır. 16,13 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 15 bin 400 dekar arazinin sulanmasına ve yıllık 25,7 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanmasına hizmet edecektir. Ayrıca Salıpazarı ilçesinin taşkınlardan korunması sağlanacaktır. Bu barajların haricinde Samsun'da 7 barajın da plan ve proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir."