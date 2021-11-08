Samsun'da drone ile trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem uygulandı - Haberler
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Samsun'da drone ile trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem uygulandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da drone ile trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem uygulandı

Samsun'da jandarma ekiplerince drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem yapıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2021-2023 Yılı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Canik ve Atakum ilçelerinde havadan denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Drone yardımıyla yapılan denetimlerde 140 araç kontrol edildi, 4 araçla ilgili toplam 3 bin 640 lira trafik cezası uygulandı.

Trafik ve yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Samsun'da drone ile trafik denetiminde 3 bin 640 lira cezai işlem uygulandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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