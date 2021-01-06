Samsun'da drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza verildi
06.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:33
Samsun'un Havza ilçesinde drift yaparak görüntüleri sosyal medyada yer alan kişiye, 6 bin 141 lira ceza verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde drift yaparak görüntüleri sosyal medyada yer alan kişiye, 6 bin 141 lira ceza verildi.
Göçmenler Mahallesi Boğaziçi mevkisinde aracıyla drift yapan sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, sürücü E.D'ye 6 bin 141 lira para cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu