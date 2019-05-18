Samsun'da Dragon Bot Yarışları Başladı (2)

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla dragon bot yarışları düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsunport'ta düzenlenen Dragon Bot Yarışları'na 35 takımdan 350 sporcu katılıyor.

Yarışmanın startını Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu verdi.

Yarışlar esnasında Türk Yıldızları da kısa bir gösteri yaptı.

Öte yandan yüzlerce motosikletli de kentte "Atatürk'e saygı turu" attı.

Kaynak: AA