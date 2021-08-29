Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp

Pandemi sürecini evlerinde geçiren 17 ilçedeki engelliler için yaz tatil kampları organize eden Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz tatili kampı organize etti.

Pandemi sürecini evlerinde geçiren 17 ilçedeki engelliler için yaz tatil kampları organize eden Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz tatili kampı organize etti. Ağustos ayında başlayan 3'er günlük kamplarda il genelindeki engelli vatandaşlar yararlanıyor.

40 kişilik gruplar halinde ekim ayına kadar sürmesi planlanan kamplar için merkez, kapılarını bu kez de down sendromlu çocuklara açtı. 23-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen kampa down sendromlu aileleriyle birlikte 15 çocuk katıldı.

Restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun ve spor alanlarının bulunduğu kampta çocuklar için tanışma, sanat, ponpon, hulopop, tavşanlı kutu ve koordinasyon gibi çok sayıda etkinlikleri yapıldı. Ayrıca açık hava şenliğinde gönüllerince dans edip keyifli zaman geçiren çocuklar, şehir turu ile de Samsun'un tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdi.

Kamp sayesinde çocuklarının tatil yapıp moral depoladığını ifade eden aileler, çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre