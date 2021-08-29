Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp

Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp
Habermetre - Haberler | Toplum

Pandemi sürecini evlerinde geçiren 17 ilçedeki engelliler için yaz tatil kampları organize eden Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz tatili kampı organize etti.

Pandemi sürecini evlerinde geçiren 17 ilçedeki engelliler için yaz tatil kampları organize eden Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz tatili kampı organize etti. Ağustos ayında başlayan 3'er günlük kamplarda il genelindeki engelli vatandaşlar yararlanıyor.

40 kişilik gruplar halinde ekim ayına kadar sürmesi planlanan kamplar için merkez, kapılarını bu kez de down sendromlu çocuklara açtı. 23-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen kampa down sendromlu aileleriyle birlikte 15 çocuk katıldı.

Restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun ve spor alanlarının bulunduğu kampta çocuklar için tanışma, sanat, ponpon, hulopop, tavşanlı kutu ve koordinasyon gibi çok sayıda etkinlikleri yapıldı. Ayrıca açık hava şenliğinde gönüllerince dans edip keyifli zaman geçiren çocuklar, şehir turu ile de Samsun'un tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdi.

Kamp sayesinde çocuklarının tatil yapıp moral depoladığını ifade eden aileler, çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp
Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp
Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp
Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Down sendromlu çocuklar için en eğlenceli kamp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:40:48. #1.15#

title