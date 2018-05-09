Samsun'da Dorse Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Samsun'da Şubat ayında yaşanan dorse hırsızlığının zanlıları Kocaeli ve İstanbul'da yakalandı.

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince planlı ve eş zamanlı operasyon yapıldı. Samsun Valiliğinden operasyon hakkında yapılan açıklamada, "22 Şubat saat 21.00 sıralarında ilimiz Tekkeköy ilçesinde yabancı uyruklu bir şirkete ait dorsenin çalınması olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların il dışından gelerek ilimizden satın almış oldukları tır çekicisi marifeti ile park halinde bulunan dorseyi çaldıkları ve ilimizden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Anılan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 09 Mayıs günü Kocaeli ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen planlı ve eş zamanlı operasyonda S.P. ve M.G. isimli şahıslar İstanbul'da, K.K isimli şahıs ise Kocaeli'de yakalanarak aynı gün ilimize intikal ettirilmiştir. Şüpheli şahıslarca çalınan dorse Kocaeli'de bulunmuş ve sahibine teslim edilmek üzere Yedi Emin Otoparka çektirilmiştir. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli süreç devam etmektedir. Suçla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak davam edilmektedir" denildi. - SAMSUN