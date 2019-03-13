Samsun'da Dördüncü Kattan Düşen Öğretmen Öldü

Samsun'da apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan Feridun Keskin (48), beton zemine düştü.

Öğretmen olduğu öğrenilen Keskin, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA