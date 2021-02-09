Domuz avında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan kişi ağır yaralandı
09.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:38
Samsun'un İlkadım ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kapaklı Mahallesi'nde domuz avına giden Yahya Tan'a (66), av esnasında İ.B'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Ağır yaralanan Tan, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ.B. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun