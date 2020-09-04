Samsun'da dolmuşlara korona denetimi Samsun'da trafik polisleri korona virüs (Kovid-19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı.

Samsun'da trafik polisleri korona virüs (Kovid-19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıyan dolmuşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri araç sürücülerini uyarıp kuralları ihlal edenlere ise ceza uyguladı. - SAMSUN Kaynak: İHA