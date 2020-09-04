Samsun'da dolmuşlara korona denetimi
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Samsun'da dolmuşlara korona denetimi

Samsun'da trafik polisleri korona virüs (Kovid-19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı.

Samsun'da dolmuşlara korona denetimi
04.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:52

Samsun'da trafik polisleri korona virüs (Kovid-19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıyan dolmuşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri araç sürücülerini uyarıp kuralları ihlal edenlere ise ceza uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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