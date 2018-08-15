Samsun'da Dolmuş Kamyonete Çarptı: 4 Yaralı

Samsun'da Dolmuş Kamyonete Çarptı: 4 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir dolmuşun kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.

Samsun'da Dolmuş Kamyonete Çarptı: 4 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir dolmuşun kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametine doğru seyir halinde olan Emre Özen Ç. İdaresindeki 55 D 1087 plakalı dolmuş, aynı yönde seyreden Abdullah S. idaresindeki 55 SD 033 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

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