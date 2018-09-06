Samsun'da Doları Bahane Ederek Zam Yapanlara Karşı Denetimler Yapılacak

Simide yüzde 50 zam yapılan Samsun'da Vali Osman Kaymak, "İlimiz genelinde dolar üzerinden ve doları bahane ederek fiyatlara zam yapanlara karşı denetimler yapılacak" dedi.

Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu, Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Cemil Kocaoğlu, Vali Kaymak'a piyasada dolar artışını bahane ederek haksız fiyat artışına ilişkin denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 'Ticari reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik' 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile anılan Yönetmelik'in bahsi geçen EK-A bölümüne, '19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında artış yapmak' şeklinde bir bent eklenmiştir. Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yapıldığı duyumları üzerine Bakanlığımızca, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetimler başlatılmıştır. İlimiz genelinde dolar üzerinden ve doları bahane ederek fiyatına zam yapanlara karşı bu denetimler yapılacaktır" diye konuştu. - SAMSUN