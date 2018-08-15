Samsun'da Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hacizli araç sattığını iddia ederek vatandaşlardan kapora alan ve daha sonra kayıplara karışan kadın tutuklandı.

Samsun'da sosyal medya ve internet üzerinde hacizli araç satışı yaptığına dair ilan yayınlayan Canan S., daha sonra vatandaşlarla anlaşarak aracı kendisine satacağını belirtip kapora aldı. Kapora aldıktan sonra hiçbir şekilde satış gerçekleştirmeyip kayıplara karışan kadın, vatandaşların ihbarı üzerine, emniyet güçlerince dolandırıcılık suçundan aranmaya başlandı. Kısa sürede polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadesinin ardından Canan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN