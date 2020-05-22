Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
22.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:28

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, S.V. (26), G.Ö. (20), S.Z. (32) ve C.G. (31), Çarşamba ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giderek 83 bin lira değerinde motorin almak için anlaşma yaptı.

İstasyondan akaryakıtı alan şüpheliler, istasyon sahibi ile bir bankaya giderek parayı vereceklerini söyledi.

Akaryakıt istasyonu sahibine otomobillerini park edeceklerini söyleyen şüpheliler, bankada beklemesini istedi.

Bir süre bekleyen akaryakıt istasyon sahibi, dışarıya çıktığında şüphelilerin gittiğini gördü.

Dolandırıldığını anlayan akaryakıt istasyonu sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu G.Ö, S.Z. ve C.G. ikametlerinde yakalandı. Verilen 18 bin ton motorinin 8 bin tonu ile 9 bin lira, Orta Mahalle'de bir depoda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z. ve G.Ö. tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili S.V'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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