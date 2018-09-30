Samsun'da Dolandırıcılık İddiasına 2 Gözaltı

Samsun'da yabancı uyruklu 2 zanlı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da Ürdün uyruklu bir kişinin evinde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayı sonrası 2 şahsın, aynı evi paylaşan Ürdünlü 1 kişinin de olayın şüphelisi olduklarını ileri sürerek sınır dışı edilme korkusuyla o kişiyi kandırıp dosyayı ortadan kaldırmak iddiasıyla kardeşinden 3 bin lira para aldıkları iddia edildi. Bunun üzerine yabancı uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan Filistin uyruklu G.H. (56) ve K.E. (41), Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN