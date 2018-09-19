Samsun'da Dolandırıcılık İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki iki kuyumcuya giden 2 kişi, 6 sahte altın bilezik satarak 13 bin 75 lira aldı.

Kuyumcular, bilezikleri kontrol etmeleri üzerine sahte olduklarını anlayınca Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheliler K.G. (24) ve T.Ö'yü (41) ilçe merkezinde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin 618 lira bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen O.K'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.